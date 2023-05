Excelsior pakt in Friesland punt in duel met Heerenveen

Excelsior stijgt dankzij het gelijkspel met 29 punten naar de vijftiende plaats. Hiermee zou Excelsior de nacompetitie ontlopen. Concurrent FC Emmen, dat zestiende staat met 28 punten, komt zondag nog in actie tegen AZ.

Heerenveen deed voor eigen publiek slechte zaken in de strijd om de achtste plaats, die recht geeft op het spelen van de play-offs om Europees voetbal. De Friezen hebben nu 1 punt meer dan concurrent RKC Waalwijk, dat zaterdagavond speelt tegen FC Utrecht.

Beste kansen

Excelsior kreeg in de eerste helft de beste kansen. In de 7e minuut ging een kopbal van Siebe Horemans net over het doel. Na een half uur spelen werden de Friezen gevaarlijk. Ché Nunnely leek topscorer Sydney van Hooijdonk in stelling te kunnen brengen, maar zijn voorzet werd op het laatste moment onderschept. Daarna voorkwam Pawel Bochniewicz tot twee keer toe een Rotterdamse treffer.

Osame Sahraoui wordt op de huid gezeten door Redouan El Yaakoubi en Kik Pierie van Excelsior. Ⓒ ANP/HH

In het begin van de tweede helft was Excelsior opnieuw dichtbij een treffer. Maar Kik Pierie kon niet scoren uit de hoekschop van Julian Baas. Daarna bleven de Rotterdammers op zoek naar een doelpunt. Maar onder anderen Baas en Reda Kharchouch konden de Friese doelman niet passeren. In de slotminuten was Heerenveen nog gevaarlijk, maar het bleef 0-0.