Hanoi kan Formule 1 eind november ontvangen

De racewagens van de Formule 1 zouden aanvankelijk op 5 april over het stratencircuit van de Vietnamese hoofdstad scheuren. De Grote Prijs van Vietnam werd echter afgelast vanwege het coronavirus.

Het uitgestelde seizoen van de Formule 1 is afgelopen weekeinde begonnen in Oostenrijk. Tot nu toe zijn er acht races in Europa zonder publiek vastgesteld. Het is nog onduidelijk hoe de rest van de kalender van de koningsklasse van de autosport eruit gaat zien.

Vietnam is relatief licht getroffen door het coronavirus, met 369 besmettingen en nul doden.