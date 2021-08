UEFA-prijs voor Simon Kjaer voor rol rond drama Christian Eriksen

UEFA-baas Aleksander Ceferin kwalificeerde de ontvangers van de prijs als ’de echte helden van EURO 2020’. „Dit jaar overstijgt de President’s Award het voetbal”, meent hij. „Het dient als een belangrijke en eeuwige herinnering aan hoe kostbaar het leven is en plaatst alles in ons leven in een helder duidelijkste perspectief”, voegde hij eraan toe.

Vorige week liet Kjaer in de Italiaanse media nog weten dat hij zich geen held voelt. „Ik ben geen held. Ik deed gewoon wat ik moest doen, zonder na te denken. Precies zoals ieder ander had gedaan, denk ik.”

Kjaer ging direct nadat Eriksen in elkaar zakte voor zijn teamgenoot staan en maande andere spelers hetzelfde te doen. Het angstaanjagende moment was door ’menselijke muur’ niet vastleggen door televisiecamera’s. Later ontfermde Kjaer zich ook over de aangeslagen vriendin van Eriksen.