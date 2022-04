Matchwinnaar Danjuma: ’Er komt nog veel meer aan voor ons’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

„We kunnen nog zoveel beter dan we hebben laten zien”, zei de 25-jarige Danjuma met een brede lach. „Het is goed om met 1-0 te winnen, maar we hebben nog een hoop te verbeteren, bijvoorbeeld in balbezit en bij counteraanvallen. Er komt nog veel meer aan voor ons.”

Danjuma hield zichtbaar dubbele gevoelens over aan de nipte zege. „Ik liet nog een grote kans onbenut en had eerder moeten schieten. Maar we moeten gewoon blij zijn met een 1-0-overwinning thuis. We weten dat Bayern uit moeilijk is, maar we moeten gefocust zijn en ons zo goed mogelijk voorbereiden.”