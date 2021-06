Talentvolle Feyenoorder Splinter de Mooij kiest voor AFC

Vijf jaar later tekende hij een driejarig profcontract in De Kuip. Het contract liep 2021 af. Het talent kon in Rotterdam blijven, maar hij koos voor zijn droom: arts worden. De studie geneeskunde besloot De Mooij te doen aan de VU in Amsterdam. „Daarom ging ik op zoek naar een club die op niveau speelt. Zo ben ik bij AFC beland”, laat hij weten.

Bij Feyenoord voetbalde De Mooij bij Onder 19 dat onder meer getraind werd door Dirk Kuyt. Vooral in zijn beginjaren bij Onder 19 baarde de jonge middenvelder opzien. Zijn goede spel zorgde ervoor dat hij in de spotlights kwam van buitenlandse clubs. Het Engelse Crystal Palace en het Duitse Hoffenheim toonden belangstelling. Maar de jonge Hagenaar bleef Rotterdam trouw.

Volgende week donderdag een uitgebreid interview met de kersverse aanwinst in Amsterdam Sport.