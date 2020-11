Buitenlandse media: ’Als een superheld kwam Romain Grosjean uit de vlammen’

Romain Grosjean ontsnapt aan het vuur. Ⓒ BSR Agency

’28 seconden om te (over)leven’, zo opende de toonaangevende Franse sportkrant L’Equipe de voorpagina een dag na de crash van Romain Grosjean. De Franse Formule 1-coureur crashte zondagmiddag vlak na de start van de Grand Prix van Bahrein hard in de vangrail, waarbij zijn wagen in tweeën brak en in brand vloog. Grosjean wist zichzelf uit de vuurzee te bevrijden en kwam redelijk goed weg met wat lichte brandwonden aan zijn handen.