’Belachelijk dat er in Eredivisie niet op zondagavond wordt gevoetbald’

In de podcast komen diverse thema’s ter sprake. Zo wordt dieper ingegaan op de boycot van de Oranje-internationals richting het televisieprogramma Veronica Inside, worden ook andere statements van voetballers besproken, gaan we dieper in op de biografie van recordinternational Wesley Sneijder en bespreken we de situatie rond het nieuwe seizoen in de Eredivisie.

Zo is er bij de start van de nieuwe voetbalcompetitie weer publiek in de voetbalstadions welkom, alleen moeten wel de richtlijnen van het RIVM worden opgevolgd. Dat houdt in dat de toeschouwers op anderhalvemeter van elkaar moeten zitten en daardoor kan een stadion slechts voor eenderde worden gevuld. „Het zal de sfeer niet echt verhogen”, zegt Driessen. „Maar misschien valt het allemaal mee.”

AZ

Verder gaat Kooijman dieper in op situatie rond AZ. De Alkmaarders hopen nog altijd op het beste Champions League-ticket van Nederland. „Ik geef ze niet veel kans.” Verder geeft Driessen aan dat bondscoach Ronald Koeman rond de boycot geen bonje in de spelersgroep van het Nederlands elftal wil en is de chef voetbal van De Telegraaf ook van mening dat „het belachelijk is” dat er op zondagavond geen vast aanvangstijdstip van 20.00 uur in de Eredivisie staat ingepland. Aanvankelijk was dat wel de bedoeling, maar dat plan van de KNVB stuitte op weerstand bij de voetbalfans.

Boycot

Ook de VI-boycot van de spelers van het Nederlands elftal komt aan bod. Driessen vindt de actie van de Oranje-internationals niet de beste oplossing. Richting de achterban kan de boycot zelfs verkeerd uitpakken, voorspelt Driessen. „Dat wordt gigantisch onderschat door de KNVB en Koeman.”

Over de ruzie tussen ruzie tussen presentator Wilfred Genee en vaste analisten Johan Derksen en Rene van der Gijp, zegt Driessen: „Het is geweldige cliffhanger.” Hij voorspelt bovendien een verzoening.

Wesley Sneijder

Driessen heeft de biografie van Wesley Sneijder afgelopen week verslonden en vertelt vol lof over het boek. „Wesley zegt alles”, aldus Driessen, die verklapt dat de recordinternational veel respect heeft voor Robin van Persie, maar nooit echt een klik had met de topscorer aller tijden van Oranje. „Ik heb echt genoten van het boek. Dit wordt een bestseller.”