Live Eredivisie: Ajax op ruime voorsprong in Zwolle

Volg hier vanaf 20.00 uur het vrijdagavondduel in de Eredivisie tussen Ajax en PEC Zwolle en mis geen minuut via onze uitgebreide live widget.

Bij de vorige speelronde won Ajax in eigen huis van Feyenoord (4-0) terwijl PSV, de andere titelkandidaat, in Eindhoven verloor van AZ (0-4). De Amsterdammers hebben daardoor, ten opzichte van PSV en de club uit Alkmaar, een gat van zes punten geslagen. De formatie van Erik ten Hag kan daar tijdelijk negen punten van maken, maar dan moet het wel afrekenen met PEC, de nummer dertien van de ranglijst. In Zwolle trappen Ajax en PEC om 20.00 uur af.

Vrijdag 1 november

20.00 uur: PEC Zwolle - Ajax

Zaterdag 2 november

18.30 uur: RKC - Heracles

19.45 uur: Sparta - PSV

20.45 uur: AZ - FC Twente

Zondag 3 november

12.15 uur: FC Emmen - Vitesse

14.30 uur: FC Groningen - Willem II

14.30 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard

14.30 uur: VVV-Venlo - Feyenoord

16.45 uur: ADO Den Haag - sc Heerenveen

