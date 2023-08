Arne Slot en Peter Bosz juichen sneller straffen toe: ’Beter voorbeeld geven’

Scheidsrechters zullen eerder een gele kaart uitdelen als spelers of trainers zich beklagen of zich intimiderend gedragen. Van aanvoerders wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor het gedrag van hun ploeggenoten. Ook zijn er nieuwe regels opgesteld rond aanstootgevende spreekkoren.

„We zijn als voetbalwereld een voorbeeld voor de maatschappij”, zei Slot. „Dat beseffen we heel goed. Als wij het goede voorbeeld geven, dan gaat het in onze maatschappij mogelijk ook wat beter. Als ik kijk naar de agressie waarmee politiemensen of parkeerwachters dagelijks te maken krijgen. En in Rotterdam lijkt het wel of er iedere dag iemand wordt doodgeschoten.”

Spelers van clubs uit de Eredivisie kregen afgelopen seizoen veel kritiek over de manier waarop ze verhaal gingen halen bij de scheidsrechters. De bekerfinale tussen Ajax en PSV werd zelfs ontsierd door klagende voetballers. „Ik heb me daar soms enorm aan geërgerd”, zei Bosz. „Ik ben een liefhebber van het spelletje. Ik kon dat moeilijk aanzien. Er mag best wel eens geklaagd worden over een scheidsrechter, maar wel met respect.”

Slot zei niet te kunnen beloven dat hij komend seizoen geen verhaal meer gaat halen bij de vierde official. „Ik ben ook maar een mens met emoties. Maar ik ben me zeker bewust dat we een beter voorbeeld moeten geven. Onze wedstrijd tegen Ajax werd vorig seizoen gestaakt omdat Davy Klaassen een aansteker tegen zijn hoofd kreeg. Maar dat gebeurde wel nadat veel spelers van beide clubs betrokken waren bij een opstootje.”