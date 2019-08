Zandvoort: ’Puzzel valt perfect in elkaar’

„De puzzel valt voor ons perfect in elkaar”, reageert Robert van Overdijk, CEO van het circuit en een van de directeuren van de Dutch Grand Prix. „Wij wilden graag de eerste Europese race zijn. Elk jaar is het een bijzonder moment zodra de Formule 1 terugkeert naar Europa, de bakermat van de autosport. 3 mei had de voorkeur, want die datum valt in de meivakantie. Wij richten ons niet alleen op de zondag en zaterdag, maar ook op de vrijdag. Dat moet een familiedag worden, zoals dat ook door Jumbo is omarmd.”

De kalender wordt in oktober definitief goedgekeurd, maar dat is een formaliteit. Zandvoort start in november met de werkzaamheden aan het circuit. Van Overdijk: „Met die speciale kombocht erbij wordt het een mooi plaatje.”