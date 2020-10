Jürgen Klopp na ultieme vernedering: ’Hopelijke kunnen we opnieuw beginnen’

„Ik zou graag morgen en dinsdag een training hebben om erover te praten, maar de jongens gaan terug naar hun land voor interlandverplichtingen”, zei Klopp. „Hopelijk komen ze gezond terug en gebruiken we de twee dagen na de interlands om ons goed voor te bereiden op Everton.” Over twee weken neemt Liverpool het op tegen stadgenoot Everton, dat na vier competitiewedstrijden koploper is.

Liverpool werd vorig seizoen pas in de 28e speelronde voor het eerst verslagen. Nu gebeurde het al in de vierde speelronde en de wijze waarop was het meest opmerkelijk. „Het was onverwacht, maar het gebeurde vanavond”, zei Klopp.

„Het eerste doelpunt had invloed op de wedstrijd en dat had niet gemogen. Adrian maakte een fout, maar we hebben in het verleden vaker dit soort doelpunten tegen gekregen. We verloren nu ons hoofd.” Adrian leverde de bal in de vierde minuut zo in bij een speler van Aston Villa, die Ollie Watkins in staat stelde de score al vroeg te openen.

Ook Virgil van Dijk begrijpt er niks van. Ⓒ ANP/HH

„Als Klopp ’wow’ tegen je zegt, dan heb je iets goed gedaan. De jongens waren fantastisch, we waren op ons best vandaag”, zei Villa-trainer Dean Smith. Voor het eerst sinds 1953 incasseerde de regerend kampioen van Engeland zeven doelpunten in een competitiewedstrijd.

Liverpool mist doelman tegen Ajax

Liverpool komt over twee weken zonder doelman Alisson Becker naar Amsterdam voor de eerste groepswedstrijd in de Champions League, tegen Ajax. De Braziliaan liep zaterdag op de training een schouderblessure op.

„Twee spelers botsten tijdens de training tegen elkaar op. De ene stond op, de andere niet”, zei trainer Jürgen Klopp. „En dat was ’Ali’. De blessure had nog een stuk erger kunnen zijn, dat is zeker. Maar het is in ieder geval duidelijk dat hij na de interlandperiode tegen Everton niet kan meedoen. Het zou kunnen dat hij over vier weken weer beschikbaar is, maar zes weken is realistischer.” Ajax ontvangt de Engelse kampioen op woensdag 21 oktober in de Johan Cruijff ArenA.

Adrián, de Spaanse reservekeeper van Liverpool, ging tegen Aston Villa in de fout bij de openingstreffer. „Maar aan de andere tegentreffers kon hij niets doen”, aldus Klopp. „Laat ik het zo zeggen: we hebben hem als team niet echt geholpen. Integendeel zelfs.”