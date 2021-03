Kasper Asgreen klopt Mathieu van der Poel in finale E3 Saxo Bank Classic

De renner van Deceuninck-Quickstep besloot tientallen kilometers voor de meet het ruime sop te kiezen en solo te gaan. De achtervolgingsgroep met onder anderen Van Aert en Van der Poel zetten de motor erop, maar een echt goede samenwerking kwam laat op gang. 20 kilometer voor de meet gaf Van Aert er een stevige versnelling op, maar MvdP volgde direct en knalde eroverheen. Zijn Belgische concurrent moest passen op dat moment.

De Nederlander kreeg Zdenek Stybar, Greg Van Avermaet, Sénéchal en Oliver Naesen in zijn kielzog mee in de jacht op Asgreen. Het was een straf nummer van de Deense renner, want hij bleef maar voor op de jagende mannen. Tot 12 kilometer voor de streep, toen de overmacht van Van der Poel en co hem teveel werd. Dylan van Baarle zat ook in deze groep.

Want uit deze groep zou de winnaar komen na een fraaie dag koers. Van Aert zat er 30 seconden achter. Waar Asgreen de kracht vandaan haalde is de vraag, want de Deen besloot 4 kilometer voor de meet weer te demarreren. Hij bleef weg - vooral door een numerieke meerderheid van Deceuninck-Quickstep - en pakte op fraaie wijze de winst.

„Die eerste poging, van zo ver, was niet bedoeld”, keek Asgreen terug. „Bij mijn tweede aanval heb ik handig gebruik gemaakt van een vluchtheuvel. Natuurlijk was het zwaar na die eerdere poging, maar ik voelde me goed, de laatste weken al. En ik was zeer gemotiveerd om er een harde koers van te maken. Ik was niet bang om de koers te openen.”