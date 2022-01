Feyenoord zegt oefenduel met Club Brugge af en blijft in Nederland

De Rotterdamse club annuleerde begin deze week al het trainingskamp in Spanje vanwege coronabesmettingen, maar was nog voornemens om naar Marbella af te reizen voor een training en de wedstrijd tegen het Club Brugge van Alfred Schreuder.

Feyenoord stelt in een verklaring dat het ’onverstandig’ en ’niet verantwoord’ is om die kant op te vliegen, vanwege nieuwe coronagevallen in Marbella. Het elftal van Arne Slot bereidt zich nu in eigen land voor op de tweede seizoenshelft.

Op zaterdag 15 januari nemen de Rotterdammers het in De Kuip op tegen Vitesse.