Erik ten Hag stelt hoge eisen: ’We zullen tegen Feyenoord veel beter moeten’

„Ik denk dat we in de goede richting gaan, maar we worden wel steeds opnieuw uitgedaagd”, zegt de trainer tegenover Ajax TV. „Zondag wacht een zware opgave tegen een heel vastberaden Feyenoord. Goed is daarbij niet goed genoeg. Ook na donderdag waren er weer kanttekeningen en we weten dat het beter moet tegen Feyenoord.”

„Feyenoord is een ploeg die heel goed staat”, vervolgt Ten Hag. „We zullen veel beter moeten zijn om weer zoveel kansen te creëren. Daar zijn we wel toe in staat, dat hebben we ook meerdere keren laten zien. Daarnaast zullen we in de omschakeling heel goed moeten staan, want daarin zijn ze heel gevaarlijk. Het is weer een hele goede graadmeter voor ons.”

Bekijk ook: Dick Advocaat kan iedereen de mond snoeren tegen Ajax

Ten Hag kijkt verder vooral uit naar de clash. „Het is Amsterdam tegen Rotterdam. De nummer 1 tegen de nummer 2. Natuurlijk leeft dat en dat neemt de komende uren alleen maar toe. Het is belangrijk dat we er vanaf de eerste minuut bovenop klappen en tempo in de wedstrijd krijgen. Dat is de les die wij moeten trekken uit de wedstrijd tegen PSV.”