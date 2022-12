Sport Kort: Pelicans langs Spurs in NBA dankzij 40 punten McCollum

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Lange schorsing honkballer Bauer wegens aanranding opgeheven

08.34 uur: Een neutrale rechter heeft de schorsing van 324 wedstrijden voor de Amerikaanse honkballer Trevor Bauer van de Los Angeles Dodgers opgeheven. Het betekent dat hij voor het komende seizoen speelgerechtigd is en weer mag werpen voor de club uit de Major League Baseball (MLB). De eerste 50 wedstrijden van het nieuwe seizoen krijgt hij echter geen salaris.

Bauer werd in april van dit jaar geschorst. Er was een beschuldiging van aanranding en huiselijk geweld tegen de pitcher, waarvoor hij nooit strafrechtelijk is aangeklaagd. De Major League Baseball vond niettemin dat een lange schorsing gerechtvaardigd was omdat hij de regels omtrent huiselijk en seksueel geweld van de profliga had overtreden. De honkballer ging in beroep.

De schorsing betekende ook 324 wedstrijden geen salaris voor Bauer, een bedrag van zo'n 28 miljoen dollar. De rechter die in de beroepszaak de schorsing ophief, hield wel een fors deel van dat inhouden van salaris in stand, namelijk 194 wedstrijden. Het omvat de 144 wedstrijd die hij afgelopen seizoen miste en de eerstkomende 50 wedstrijden die hij in 2023 zal spelen.

Pelicans langs Spurs in NBA dankzij 40 punten McCollum

07.55 uur: De basketballers van New Orleans Pelicans hebben na vier nederlagen op rij weer eens gewonnen. De ploeg won in de NBA met 126-117 van San Antonio Spurs. CJ McCollum speelde de hoofdrol bij de Pelicans met een score van 40 punten. Jonas Valanciunas kwam tot 16 punten en 10 rebounds. Jeremy Sochan was topscorer bij de Spurs met 23 punten. De Pelicans staan derde in de westelijke divisie.

Washington Wizards ging opnieuw onderuit. De ploeg verloor met 120-112 van Utah Jazz en noteerde al de 21e nederlaag van dit seizoen. Elf van de afgelopen twaalf wedstrijden gingen verloren. Malik Beasly maakte 25 punten voor de winnende ploeg uit Salt Lake City. Bradley Beal was ondanks het verlies van zijn team nog aardig op dreef voor de Wizards met 30 punten.