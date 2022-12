Top Oss neemt na half seizoen afscheid van trainer Aelbrecht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ranieri keert na 31 jaar terug als coach van Cagliari

20.46 uur: Claudio Ranieri is na 31 jaar teruggekeerd bij voetbalclub Cagliari. De Italiaanse club liet vrijdag weten de 71-jarige routinier tot juni 2025 te hebben vastgelegd. Cagliari speelt op het tweede niveau, de Serie B.

Het grootste succes kende Ranieri in Engeland, waar hij in 2016 Leicester City naar het kampioenschap in de Premier League loodste. Bij Watford had hij in een latere Engelse periode minder succes. De Italiaan werd daar in januari ontslagen. Hij had het nog geen vier maanden volgehouden bij de club.

Ranieri werkte onder meer ook bij Juventus, AS Roma en Inter.

TOP Oss stuurt trainer Aelbrecht na half seizoen weg

20.27 uur: Trainer Kristof Aelbrecht verlaat TOP Oss al na een half seizoen. De club uit de eerste divisie laat vrijdag weten per direct afscheid te nemen van de coach. "De tegenvallende sportieve prestaties gedurende de eerste seizoenshelft liggen ten grondslag aan de beslissing die door de clubleiding genomen is", zegt TOP Oss in een verklaring. De 41-jarige Aelbrecht werd in juni benoemd. Daarvoor werkte hij binnen de jeugdopleiding van PSV en was hij assistent-trainer van Fortuna Sittard.

"Ik vind het jammer voor de persoon en trainer Kristof Aelbrecht die zich elke dag voor de volle honderd procent heeft ingezet voor TOP Oss", zegt technisch directeur Klaas Wels. "Uiteraard zijn het functioneren van Kristof, zijn staf en de prestaties van onze ploeg de afgelopen periode uitvoerig geëvalueerd. Hieruit is gezamenlijk geconcludeerd dat er onderling te weinig vertrouwen is om het tij te doen keren, waardoor deze beslissing helaas onontkoombaar was."

Bij het ingaan van de winterstop staat TOP Oss op de negentiende plaats.

Dopingschorsing voor olympisch gewichthefkampioen Lyu

15:17 uur Drievoudig olympisch gewichthefkampioen Lyu Xiaojun uit China is voorlopig geschorst nadat hij positief had getest op het verboden middel erytropoëtine (epo). Dat meldt het International Testing Agency (ITA).

Erytropoëtine of kortweg EPO is een hormoon dat een toename van het aantal rode bloedcellen veroorzaakt en zo het uithoudingsvermogen van gebruikers vergroot. Van nature komt het ook in het lichaam voor.

De positieve test volgde na een ’out-of-competitiontest’ op 30 oktober. De 38-jarige Chinees is geschrokken van het resultaat van de test. „Ik heb geen enkel motief of reden om een verboden middel of een verboden methode te gebruiken in de laatste fase van mijn carrière als gewichtheffer”, zei Lyu in een verklaring tegenover persbureau Reuters. „Ik zal samenwerken met de betrokken organisaties voor onderzoek om de echte oorzaak van dit probleem te achterhalen en om mijn onschuld te bewijzen.”

Lyu won in 2012, 2016 en op de Olympische Spelen van Tokio van vorige zomer goud. In 2012 en 2016 won hij in de categorie -77 kilogram, in Tokio was dat in de -81 klasse. Door het winnen van de titel in Tokio werd hij op destijds 37-jarige leeftijd ook de oudste olympisch kampioen gewichtheffen in de geschiedenis van de moderne Olympische Spelen.

Brinkman mikt op podium in winterklassieker Egmond Halve Marathon

13:45 uur Atlete Nienke Brinkman komt zondag 8 januari aan de start van de halve marathon van Egmond. Ze bindt de strijd in de winterklassieker aan met onder anderen Jill Holterman, Bo Ummels en Andrea Deelstra.

De 29-jarige Brinkman stuntte dit voorjaar met een Nederlands record van 2.22.51 in de marathon van Rotterdam en won in de zomer als eerste Nederlandse vrouw een medaille op de marathon bij de EK atletiek. Ze behaalde het brons in München.

Brinkman aast op een podiumplek in Egmond aan Zee, meldt de organisatie. De laatste Nederlandse winnares van de wedstrijd was in 1999 Irma Heeren.

Al 65 stadionverboden door hardere aanpak voetbalgeweld België

13:22 uur De hardere aanpak van supportersgeweld in het Belgische profvoetbal lijkt te werken. De speciale strafkamer die hiervoor is ingesteld heeft dit seizoen al 65 stadionverboden opgelegd, meldt Sporza. In de voorbije jaren waren dat er gemiddeld 45 over een heel seizoen.

De Belgische voetbalbond en de hoogste divisie Pro League richtten de zogeheten Nationale Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluitingen in als middel om de veiligheid in de stadions de vergroten. „Het zijn niet langer de clubs die straffen uitspreken, maar een onafhankelijk college dat dat nu snel doet. Nu kent iemand binnen twintig werkdagen zijn definitieve straf”, zei directeur Lorin Parys van de Pro League. „De nieuwe procedures zorgen ervoor dat we niet alleen sneller en strenger ingrijpen, maar ook veel meer.”

De nieuwe strafkamer heeft sinds begin van dit seizoen al 102 zaken behandeld en er 85 afgerond. Het leidde al tot lange stadionverboden voor 65 mensen. „Een vuurpijl gooien betekent minimaal 2 jaar stadionverbod, dat kan oplopen tot 10 jaar. Bij herhaling kunnen de straffen oplopen tot 25 jaar. En we werken ook met een onmiddellijke schorsing. Zo geven we meteen lik op stuk”, aldus Parys. „We laten ons voetbal dus niet langer kapen, maar werken aan stadions waar we in de toekomst nog meer families met kinderen verwelkomen.”

Lagere boete PSV voor discriminerende spreekkoren

12.24 uur: De boete die PSV krijgt voor met name antisemitische spreekkoren tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal eind juli, is iets verlaagd. De tuchtcommissie van de KNVB heeft het bedrag van 20.000 euro gehandhaafd, maar 7500 euro daarvan is voorwaardelijk. Het betekent dat de club uit Eindhoven 12.500 euro moet betalen.

De tuchtcommissie moest een oordeel vellen omdat PSV het schikkingsvoorstel van de aanklager niet accepteerde. De club was verontwaardigd omdat er niet werd opgetreden tegen homofobe spreekkoren van de Ajax-supporters. PSV erkende overigens wel dat het onvoldoende maatregelen had genomen om de „wanordelijkheden” te voorkomen.

De tuchtcommissie verlaagde de boete omdat PSV op het gebied van discriminerende spreekkoren „een beperkte strafkaart heeft.”

Lange schorsing honkballer Bauer wegens aanranding opgeheven

08.34 uur: Een neutrale rechter heeft de schorsing van 324 wedstrijden voor de Amerikaanse honkballer Trevor Bauer van de Los Angeles Dodgers opgeheven. Het betekent dat hij voor het komende seizoen speelgerechtigd is en weer mag werpen voor de club uit de Major League Baseball (MLB). De eerste 50 wedstrijden van het nieuwe seizoen krijgt hij echter geen salaris.

Bauer werd in april van dit jaar geschorst. Er was een beschuldiging van aanranding en huiselijk geweld tegen de pitcher, waarvoor hij nooit strafrechtelijk is aangeklaagd. De Major League Baseball vond niettemin dat een lange schorsing gerechtvaardigd was omdat hij de regels omtrent huiselijk en seksueel geweld van de profliga had overtreden. De honkballer ging in beroep.

De schorsing betekende ook 324 wedstrijden geen salaris voor Bauer, een bedrag van zo’n 28 miljoen dollar. De rechter die in de beroepszaak de schorsing ophief, hield wel een fors deel van dat inhouden van salaris in stand, namelijk 194 wedstrijden. Het omvat de 144 wedstrijd die hij afgelopen seizoen miste en de eerstkomende 50 wedstrijden die hij in 2023 zal spelen.

Pelicans langs Spurs in NBA dankzij 40 punten McCollum

07.55 uur: De basketballers van New Orleans Pelicans hebben na vier nederlagen op rij weer eens gewonnen. De ploeg won in de NBA met 126-117 van San Antonio Spurs. CJ McCollum speelde de hoofdrol bij de Pelicans met een score van 40 punten. Jonas Valanciunas kwam tot 16 punten en 10 rebounds. Jeremy Sochan was topscorer bij de Spurs met 23 punten. De Pelicans staan derde in de westelijke divisie.

Washington Wizards ging opnieuw onderuit. De ploeg verloor met 120-112 van Utah Jazz en noteerde al de 21e nederlaag van dit seizoen. Elf van de afgelopen twaalf wedstrijden gingen verloren. Malik Beasly maakte 25 punten voor de winnende ploeg uit Salt Lake City. Bradley Beal was ondanks het verlies van zijn team nog aardig op dreef voor de Wizards met 30 punten.