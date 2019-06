Tourstart Dumoulin onzeker

Hij achtte het tijdens de autorit verstandiger dat hij in huiselijke kring nog een paar extra dagen rust neemt. Zondagavond werd hij aan zijn linkerknie geopereerd waar een stukje gravel werd verwijderd. Waarschijnlijk is dat het euvel van de irritatie, waardoor hij sinds de Giro d’Italia nog altijd veel last heeft van die knie. In de Dauphiné werd de knie vrijdagavond zo dik dat hij besloot om uit de Franse rittenkoers te stappen en in het ziekenhuis van Hengelo nog een MRI-scan en echo te laten maken. Toen werd duidelijk dat het stukje gravel toch verwijderd zou moeten worden.

Hoewel Dumoulin maandagochtend een geslaagde trainingsrit maakte, heeft zijn knie toch nog enkele dagen rust nodig. Er is een flinke snijwond tijdens de operatie gemaakt, die met tien hechtingen dicht moest worden gemaakt. Team Sunweb gaat er vanuit dat Dumoulin over enkele dagen alsnog op hoogtestage kan gaan. De tijd om in vorm te geraken voor de Tour de France, die op zaterdag 6 juli in Brussel begint, wordt echter steeds korter. Of de Ronde van Frankrijk nog haalbaar is, wordt dan ook steeds twijfelachtiger.

Het zou betekenen dat na. Chris Froome een tweede topfavoriet noodgedwongen forfait geeft voor de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar.

