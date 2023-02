Ajax rekent op Álvarez in uitduel met Union Berlin: ’Edson is een strijder’

Álvarez kwam zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam (4-0) ongelukkig terecht op een schouder. De Mexicaan liet zich in de tweede helft vervangen en sloeg maandag de groepstraining over. Álvarez oefende woensdag ook nog niet volledig mee met zijn ploeggenoten. „Maar dat was ook een beetje uit voorzorg”, zei Heitinga. „We bekijken de situatie donderdag vlak voor de wedstrijd opnieuw. Maar Edson is een strijder. Die geeft niet zo maar op.”

De kans bestaat dat Álvarez doorschuift naar het middenveld. Calvin Bassey keert in dat geval terug centraal in de defensie. Heitinga moet op het middenveld mogelijk weer een keuze moeten maken tussen Kenneth Taylor en Davy Klaassen. „We moeten het anders doen dan vorige week toen we veel de bal hadden maar weinig creëerden”, zei de opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. „Dat kan met dezelfde spelers maar ook met andere spelers. We gaan het zien.”

Álvarez, Timber en Taylor staan ’op scherp’ in Berlijn

Álvarez, Jurriën Timber en Kenneth Taylor kunnen zich donderdagavond geen kaart meer permitteren in het uitduel van Ajax met 1. FC Union Berlin. Bij een nieuwe prent zijn ze geschorst voor het volgende Europese duel van hun club.

Ajax en Union Berlin strijden om een plaats in de achtste finales van de Europa League, na een doelpuntloos gelijkspel vorige week in de Johan Cruijff ArenA. De eerste wedstrijden van de achtste finales worden op 9 maart afgewerkt. De returns zijn een week later.

Feyenoord is al zeker van een plek in de achtste finales van de Europa League. Ook PSV kan zich nog kwalificeren, maar de Eindhovenaren verloren vorige week wel met ruime cijfers de uitwedstrijd tegen Sevilla (3-0).