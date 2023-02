Edson Alvarez bij selectie Ajax voor Europa League-clash met Union Berlin

De 25-jarige Mexicaan zit bij de wedstrijdselectie. Hij liet zich zondag tegen Sparta Rotterdam (4-0-winst) vervangen met een pijnlijke schouder. De medische staf ging Alvarez onderzoeken, maar trainer John Heitinga sprak al de verwachting uit dat zijn basisspeler op tijd fit zou zijn.

Ajax reist woensdagmiddag met 22 spelers per vliegtuig naar Berlijn. Het eerste duel in de tussenronde van de Europa League eindigde vorige week in 0-0, waardoor het donderdag vanaf 21.00 uur nog alle kanten op kan. Er wordt gestreden om een plek in de achtste finales van het tweede Europese clubtoernooi.