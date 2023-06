Premier League-droom definitief: keeper Verbruggen voor 20 miljoen naar Brighton

De afgelopen weken was Verbruggen met Jong Oranje actief op het EK in Georgië, waar hij met name tegen België een sterke indruk maakte. Na de uitschakeling van Jong Oranje is een en ander in een stroomversnelling gekomen.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Verbruggen zelf zijn vertrek naar de Seagulls al aangekondigd in de kleedkamer van Anderlecht. De medische tests staan de komende dagen op het programma. De lucratieve verkoop is goed nieuws voor Anderlecht, dat afgelopen seizoen teleurstellend presteerde en dringend inkomsten nodig had om zelf de transfermarkt op te kunnen. De weggezakte Brusselse topclub wil zich graag versterken met oud-Ajacied Kasper Dolberg.

Anderlecht haalde Verbruggen drie jaar geleden op voorspraak van keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar weg bij NAC Breda voor een bedrag van slechts 300.000 euro. Afgelopen seizoen groeide de doelman van Jong Oranje uit tot eerste doelman bij de Brusselaars en speelde hij zich in de kijker bij de Engelse clubs. Verbruggen maakte ook al zijn opwachting in de Oranje-selectie van bondscoach Ronald Koeman, maar wacht nog op zijn debuut. Ook het Burnley van zijn oud-trainer Vincent Kompany was in de markt voor Verbruggen, maar die club kon niet mee in het financiële geweld van Brighton.

Met een transfersom van 20 miljoen euro wordt Verbruggen volgens Het Nieuwsblad de duurste vertrekkende keeper ooit vanuit de Belgische competitie. Hij troeft onder meer Thibaut Courtois af die RC Genk in 2009 voor 9 miljoen ruilde voor Chelsea en Maarten Vandevoordt die de Limburgers voor 10 miljoen zal verlaten richting RB Leipzig.

Bij Brighton treft Verbruggen twee landgenoten. Jan Paul van Hecke, met wie hij samenspeelde bij Jong Oranje en die ook een verleden bij NAC Breda heeft, en oud-Ajacied Joël Veltman staan onder contract bij de Premier League-club, die komend seizoen voor het eerst in de historie Europees voetbal gaat spelen na de kwalificatie voor de Europa League afgelopen seizoen.