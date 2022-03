Wie is Abramovich, architect van Chelsea, die de club nu verkoopt?

Voetbal

Celtic en Rangers FC spelen Old Firm voor het eerst buiten Schotland

De Schotse topclubs Celtic en Rangers FC gaan elkaar later dit jaar voor het eerst buiten Schotland treffen. Een ’vriendschappelijke’ editie van The Old Firm, zoals het duel tussen Celtic en Rangers FC heet, wordt dit jaar op Australische bodem gespeeld. De twee grootste clubs van Schotland gaan van...