Daniel Ricciardo gefrustreerd om mislopen GP van Nederland: ’Het is echt jammer’

Ricciardo verloor tijdens de tweede vrije training de controle in de Hugenholtzbocht en kwam hard in de vangrail terecht. Enkele seconden daarvoor ging het voor zijn landgenoot Oscar Piastri, in zijn McLaren, op precies dezelfde plek mis. Beide coureurs konden zelf hun auto verlaten.

„Het is echt jammer en frustrerend. Ik wens het team het allerbeste en het spijt me dat ze de plannen moeten wijzigen”, aldus Ricciardo, die zaterdag en zondag in Zandvoort wordt vervangen door de Nieuw-Zeelandse debutant Liam Lawson. „Het is een kans voor Liam om zichzelf te laten zien.”

Meerdere races

Christian Horner, de teambaas van RedBull, sprak zaterdag de verwachting uit dat Ricciardo meerdere races moet missen. AlphaTauri is het zusterteam van Red Bull. „Hij vertrekt vandaag naar Barcelona. Ieder normaal mens zou waarschijnlijk zo’n tien tot twaalf weken aan de kant staan, maar we weten dat deze jongens niet normaal zijn”, zei Horner. „Het zal afhangen van het herstelproces. Duurt het drie weken, een maand, is het zes weken? Niemand weet dat nu al.”

De 34-jarige Ricciardo verving vorige maand Nyck de Vries bij AlphaTauri. De leiding van het Formule 1-team was niet tevreden over de prestaties van de Nederlander, die nog geen WK-punten wist te pakken dit seizoen.

Zaterdag staat in Zandvoort de derde vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie. De hoofdrace is zondagmiddag.