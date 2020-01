Braziliaanse tennisser Joao Souza levenslang geschorst wegens corruptie en matchfixing

Dat heeft de Tennis Integrity Unit (TIU) besloten na grondig onderzoek. De 31-jarige Souza was al sinds maart vorig jaar voorlopig geschorst. Hij heeft tussen 2015 en 2019 verschillende keren de regels overtreden die corruptie op de tennisbaan moeten voorkomen. Zo heeft Souza onder meer bij challenger- en futuretoernooien in Brazilië, Mexico, de Verenigde Staten en Tsjechië aan matchfixing gedaan.

De TIU had hard bewijs dat Souza nooit had gemeld te zijn benaderd door corrupte tussenpersonen, dat hij nooit aan enig onderzoek heeft meegewerkt en bewijsmateriaal heeft vernietigd. Ook heeft hij meerdere keren tegenstanders benaderd om niet hun best te doen.

Souza bereikte in 2015 zijn hoogste ranking op de wereldranglijst: 69e. De huidige nummer 742 van de wereld kreeg ook een boete van 200.000 dollar, ruim 180.000 euro.