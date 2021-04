Hollandse handbalenclave Dortmund in quarantaine

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.Medvedev uitgeschakeld in kwartfinales masterstoernooi Miami.

Handbal: Hollandse enclave Dortmund in quarantaine

18:51uur De handbalsters van Borussia Dortmund koersen af op de landstitel, maar de eerstkomende wedstrijd tegen Blomberg-Lippe is afgelast. De hele ploeg, met daarin negen Nederlandse internationals, is verplicht in quarantaine gegaan.

De oorzaak ligt bij een andere club in de Bundesliga voor vrouwen. Een speelster van Bietigheim is positief getest na de wedstrijd van afgelopen woensdag tegen Dortmund. De coronaprotocollen in het Duitse handbal schrijven dan voor dat ook de tegenstander in quarantaine moet, hoewel alle speelsters van Dortmund negatief hebben getest.

Bij Dortmund staan Kelly Dulfer, Laura van der Heijden, Inger Smits, Delaila Amega, Tessa van Zijl, Rinka Duijndam, Yara ten Holte, Merel Freriks en Kelly Vollebregt onder contract. De ploeg is dit seizoen nog ongeslagen en leidt met nog zes wedstrijden te gaan riant in het kampioenschap.

Judo: Kim Polling wint grand slam in Antalya

17:59 uur Judoka Kim Polling heeft in de Turkse kustplaats Antalya een grand slam gewonnen. De meervoudig Europees kampioene was de beste in de klasse tot 70 kilogram. Polling versloeg in de finale Barbara Matic uit Kroatië.

Polling bereikte de finale door te winnen van Kelly Petersen (straffen), Xiaoqian Sun (waza-ari) en Minel Akdeniz (houdgreep). In de eindstrijd rekende ze binnen een minuut af met Matic, door twee keer een waza-ari. De Groningse neemt half april deel aan de Europese titelstrijd in Lissabon. Ze won dat kampioenschap al vier keer.

Voetbal: Stefan de Vrij test negatief en weer beschikbaar voor Inter

16:28 uur Stefan de Vrij kan zaterdag in principe meedoen bij Internazionale. De verdediger testte eerder deze week negatief op corona en traint ook weer mee bij de ploeg van trainer Antonio Conte, die lijstaanvoerder is in de Italiaanse Serie A. Inter speelt uit tegen Bologna.

De Vrij testte half maart positief op Covid-19 en moest verplicht in quarantaine. Hij miste daardoor de interlandperiode van het Nederlands elftal, dat achtereenvolgens speelde tegen Turkije (2-4), Letland (2-0) en Gibraltar (7-0).

De Vrij miste ondanks de besmetting geen wedstrijd van Inter. Het laatste competitieduel vóór de interlandbreak, tegen Sassuolo, werd afgelast omdat de club uit Milaan te maken had met een golf van besmettingen.

Formule 1: circuit Melbourne veel sneller na grondige renovatie

15:52 uur Het Formule 1-circuit in Melbourne ondergaat de komende tijd een grondige renovatie. In totaal worden zeven bochten gewijzigd, waarbij twee bochten helemaal verdwijnen uit de lay-out van Albert Park.

Het doel is meer inhaalmogelijkheden te creëren en een hogere snelheid. De rondetijd zal vermoedelijk 5 seconden sneller zijn en de gemiddelde snelheid gaat ongeveer 15 kilometer per uur omhoog, meldt de Formule 1 op zijn website.

Circuit Albert Park krijgt voor het eerst in 25 jaar een renovatie en die moet afgerond zijn voor de Grote Prijs van Australië, die dit jaar op 21 november is gepland. Normaal is het circuit in Melbourne het decor voor de seizoensopener in maart, maar door de coronapandemie is de grand prix verzet naar het najaar.

Schaatsen: coach Tijssen naar team Leerdam en Verweij

13:46 uur Schaatscoach Rutger Tijssen heeft na zijn vertrek bij TalentNED een nieuwe ploeg gevonden. Tijssen wordt naast Kosta Poltavets de tweede hoofdcoach bij Team Worldstream, de ploeg van onder anderen Jutta Leerdam en Koen Verweij.

„Ik begon de afgelopen jaren het vak van coach te missen”, zegt Tijssen, die programmamanager was bij TalentNED en daarvoor onder meer bij de voormalige TVM-ploeg en de Chinese schaatsbond werkte. „Ik was hier niet echt naar op zoek, maar als ik mezelf de vraag stelde wat ik het liefste wilde doen, dan kwam ik uit op het werken met mensen. Ik heb daar nu een nieuwe omgeving voor gevonden.”

Het schaatskoppel Leerdam en Verweij zette vorig jaar een eigen ploeg op, dat de naam Team Worldstream kreeg. Poltavets werd de hoofdcoach, met Jan Bos als assistent. Begin dit jaar veroverde de 22-jarige Leerdam in Thialf als Nederlands kampioene ook de Europese titel op de sprintvierkamp. Bij de WK afstanden in Heerenveen moest de Westlandse als titelverdedigster genoegen nemen met zilver op de 1000 meter.

Voetbal: RB Leipzig zonder Angeliño en mogelijk met Upamecano tegen Bayern

12:52 uur RB Leipzig moet het zaterdag in de topper tegen Bayern München stellen zonder verdediger Angeliño. Dayot Upamecano kan juist mogelijk weer zijn opwachting maken tegen de koploper.

„Angeliño is niet beschikbaar. Hij heeft nog niet getraind met het team en hij zit mogelijk weer bij de selectie voor het duel met Werder Bremen”, zei RB-trainer Julian Nagelsmann in zijn vooruitblik. De 24-jarige Angeliño, oud-speler van PSV, ontbrak vorige maand door een spierblessure ook al in de Champions League tegen Liverpool.

Upamecano (22) is er mogelijk wel weer bij tegen zijn aanstaande werkgever. Bayern neemt de Franse verdediger na dit seizoen over van de concurrent. „Het ziet er goed uit en hij heeft de hele week getraind, waarvan de afgelopen twee dagen zelfs heel sterk”, aldus Nagelsmann.

Tennis: Andreescu voor het eerst sinds US Open 2019 in finale

08.12 uur: De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft voor het eerst sinds de door haar gewonnen US Open van 2019 weer de finale bereikt op een WTA-toernooi. De 20-jarige Andreescu plaatste zich voor de eindstrijd in Miami door de Griekse Maria Sakkari in een lange en hoogstaande partij in drie sets te verslaan: 7-6 (7) 3-6 7-6 (4). De Canadese gaat het nu voor het eerst opnemen tegen Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld.

De Australische plaatste zich voor de finale door Elina Svitolina uit Oekraïne met 6-3 6-3 te kloppen. Barty won het toernooi in Florida in 2019. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege de coronapandemie.

Andreescu veroverde op de US Open van twee jaar geleden haar eerste grandslamtitel door de Amerikaanse Serena Williams in de finale te verslaan. Vorig jaar kwam ze vanwege fysieke klachten en de coronapandemie helemaal niet in actie. De Canadese, negende op de wereldranglijst, maakte in februari op de Australian Open haar rentree.

Andreescu strandde op het grandslamtoernooi in de tweede ronde. Vervolgens wist ze op de Phillip Island Trophy in Melbourne de halve finales te halen.

In het mannentoernooi werd na de als eerste geplaatste Daniil Medvedev met Stefanos Tsitsipas ook de nummer 2 van de plaatsingslijst uitgeschakeld. De Griek verloor in drie sets (2-6 6-3 6-4) van de Pool Hubert Hurkacz, die nu Andrei Roeblev treft. De Rus, vorige maand winnaar van het ATP-toernooi in Rotterdam, versloeg de Amerikaan Sebastian Korda in twee sets: 7-5 7-6 (7). De andere halve finale gaat tussen de Spanjaard Roberto Bautista Agut, die Medvedev uitschakelde, en Jannik Sinner uit Italië.

Basketbal: Brooklyn Nets kunnen het ook zonder Harden

07.39 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben bewezen dat ze ook zonder hun uitblinker James Harden kunnen. De Amerikaan, net uitgeroepen tot beste speler van de maand maart in de oostelijke divisie, bleef vanwege hamstringklachten aan de kant tegen Charlotte Hornets. Zonder Harden en de al langer geblesseerde Kevin Durant boekten de Nets hun 34e zege van het seizoen in de NBA: 111-89.

Jeff Green was met 21 punten de meest productieve speler bij de ploeg uit New York, die aan kop gaat in het oosten met 34 overwinningen tegenover 15 nederlagen. Philadelphia 76ers volgt met 33-15. De ’Sixers’ versloegen Cleveland Cavaliers met 114-94. Shake Milton begon als reserve, maar kwam nadat hij in het veld was gekomen tot 27 punten.

Ondanks een triple-double van Russell Westbrook (16 punten, 12 assists en 11 rebounds) verloor Washington Wizards met 120-91 van Detroit Pistons. Denver Nuggets was met 101-94 te sterk voor LA Clippers.

Honkbal: Nationals door corona aan de kant op openingsdag MLB

07.25 uur: Op de openingsdag van het nieuwe honkbalseizoen in de Major League heeft het coronavirus al direct voor de eerste afgelasting gezorgd. De wedstrijd tussen Washington Nationals en New York Mets werd enkele uren voor de start afgeblazen, omdat zeker drie spelers van de Nationals positief hebben getest. Enkele anderen zitten uit voorzorg in quarantaine.

„We zitten nog steeds middenin een pandemie”, zei manager Dave Martinez van de Nationals. „We moeten dit nog steeds enorm serieus nemen. Helaas heeft het ons nu geraakt. Ik kan alleen maar zeggen: zorg dat je veilig bent. Draag je mondmasker. Dit kan iedereen overkomen.”

Washington Nationals, in 2019 winnaar van de World Series, zou bij de eerste wedstrijd van het seizoen tegen de Mets zo’n 5000 fans ontvangen in het Nationals Park. Vorig seizoen, fors ingekort als gevolg van de pandemie, werden vrijwel alle duels in lege stadions gespeeld.