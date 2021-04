Sport Kort: Smet op openingsdag MLB door corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.Medvedev uitgeschakeld in kwartfinales masterstoernooi Miami.

Basketbal: Brooklyn Nets kunnen het ook zonder Harden

07.39 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben bewezen dat ze ook zonder hun uitblinker James Harden kunnen. De Amerikaan, net uitgeroepen tot beste speler van de maand maart in de oostelijke divisie, bleef vanwege hamstringklachten aan de kant tegen Charlotte Hornets. Zonder Harden en de al langer geblesseerde Kevin Durant boekten de Nets hun 34e zege van het seizoen in de NBA: 111-89.

Jeff Green was met 21 punten de meest productieve speler bij de ploeg uit New York, die aan kop gaat in het oosten met 34 overwinningen tegenover 15 nederlagen. Philadelphia 76ers volgt met 33-15. De ’Sixers’ versloegen Cleveland Cavaliers met 114-94. Shake Milton begon als reserve, maar kwam nadat hij in het veld was gekomen tot 27 punten.

Ondanks een triple-double van Russell Westbrook (16 punten, 12 assists en 11 rebounds) verloor Washington Wizards met 120-91 van Detroit Pistons. Denver Nuggets was met 101-94 te sterk voor LA Clippers.

Honkbal: Nationals door corona aan de kant op openingsdag MLB

07.25 uur: Op de openingsdag van het nieuwe honkbalseizoen in de Major League heeft het coronavirus al direct voor de eerste afgelasting gezorgd. De wedstrijd tussen Washington Nationals en New York Mets werd enkele uren voor de start afgeblazen, omdat zeker drie spelers van de Nationals positief hebben getest. Enkele anderen zitten uit voorzorg in quarantaine.

„We zitten nog steeds middenin een pandemie”, zei manager Dave Martinez van de Nationals. „We moeten dit nog steeds enorm serieus nemen. Helaas heeft het ons nu geraakt. Ik kan alleen maar zeggen: zorg dat je veilig bent. Draag je mondmasker. Dit kan iedereen overkomen.”

Washington Nationals, in 2019 winnaar van de World Series, zou bij de eerste wedstrijd van het seizoen tegen de Mets zo’n 5000 fans ontvangen in het Nationals Park. Vorig seizoen, fors ingekort als gevolg van de pandemie, werden vrijwel alle duels in lege stadions gespeeld.