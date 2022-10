Pauw laat dromen Ierse voetbalsters uitkomen met WK-plaatsing

„Ik heb hier zo lang van gedroomd en ik kan niet geloven dat we naar het WK gaan”, zei Denise O’Sullivan. Haar ploeggenote en invaller Amber Barrett werd de matchwinner in Schotland. Ze zorgde er met haar doelpunt voor dat Ierland in de zomer van volgend jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland mag afreizen. Het WK duurt van 20 juli tot en met 20 augustus.

„Ik kan het nog niet geloven”, zei een zichtbaar geëmotioneerde Pauw na afloop voor de camera’s van RTE. „We waren hier zó klaar voor, voor elk scenario. Dat hebben we niet op zijn mooist uitgevoerd, daar kunnen we nog aan werken, maar ons plan bleek succesvol. We missen zoveel speelsters door blessures en dan deze toewijding zien: het is geweldig. We wilden het meer dan Schotland, dat gaf denk ik de doorslag.”

De ploeg van Pauw kreeg felicitaties van onder anderen Michael D. Higgins, de president van Ierland. „Gefeliciteerd met een historische prestatie. Dit is een geweldige dag voor het Ierse voetbal en de Ierse sport”, schreef hij op Twitter.

Pauw was in het verleden bondscoach van Nederland, zij leidde de Oranje Leeuwinnen ook naar hun eerste eindronde (het EK van 2009). Als speelster stond ze 85 keer op het veld voor Oranje.