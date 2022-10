Vera Pauw en Ierse voetbaldames door het stof na zingen IRA-lied: ’Spijt ons enorm’

„Ik heb hier zo lang van gedroomd en ik kan niet geloven dat we naar het WK gaan”, zei Denise O’Sullivan. Haar ploeggenote Amber Barrett werd de matchwinner in Schotland. Ze zorgde er met haar doelpunt voor dat Ierland in de zomer van volgend jaar naar Australië en Nieuw-Zeeland mag afreizen. Het WK duurt van 20 juli tot en met 20 augustus.

„Ik kan het niet geloven. Ik kan het echt niet geloven. Toen er voor het laatst gefloten werd, dacht ik: hoe is het mogelijk? Ik weet het niet. De eerste actie van Amber besliste de wedstrijd”, zei de emotionele Pauw na de wedstrijd. „We misten zo veel speelsters, maar we toonden inzet en gingen vol overtuiging voor het plan dat we hadden. De speelsters hebben zich gegeven voor het team, voor het land. We waren niet het beste team, maar wel de meest effectieve ploeg. We wilden het denk ik gewoon meer.”

De ploeg van Pauw kreeg felicitaties van onder anderen Michael D. Higgins, de president van Ierland. „Gefeliciteerd met een historische prestatie. Dit is een geweldige dag voor het Ierse voetbal en de Ierse sport”, schreef hij op Twitter.

Strijdlied IRA

Het enige smetje op de feestvreugde was dat speelsters „Oh ah, up the RA” zouden hebben gezongen in de feestvreugde. Die zin is afkomstig uit een van de strijdliederen van IRA, oftewel Irish Republican Army (Iers Republikeins Leger), een verzameling paramilitaire bendes die vochten voor hereniging van Ierland. „Vanuit de grond van ons hart zeggen we sorry tegen iedereen die zich beledigd heeft gevoeld. We gaan dit met de spelers bespreken en ze nogmaals wijzen op hun verantwoordelijkheden”, zei Pauw in een verklaring.

Pauw was in het verleden ook bondscoach van Nederland. Als speelster stond ze 85 keer op het veld voor Oranje.