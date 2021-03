Drama voor Primoz Roglic in Parijs-Nice: schouder uit kom na val en zege verspeeld

Roglic viel al vroeg in de etappe, maar dat leek nog niet zo erg betreffende tijdverlies. Maar 26 kilometer voor de meet kwam hij in verkeerde waaier terecht en zou hij voor een tweede maal op de grond zijn gekwakt.

Met dank aan zijn ploeggenoten van Bora-hansgrohe, boekte Schachmann voldoende tijdwinst om op de slotdag de gele leiderstrui te veroveren. Schachmann was vorig jaar ook al winnaar van Parijs-Nice.

De ritzege was voor de Deen Magnus Cort Nielsen. Hij bleef de Fransman Christophe Laporte net voor. Dylan van Baarle finishte als zesde.

De slotetappe eindigde vanwege de coronamaatregelen voor de verandering niet in Nice maar in het nabijgelegen Levens. De ingekorte rit ging over ruim 92 kilometer met tal van beklimmingen. Roglic raakte door een val achterop en had ook geen ploeggenoten meer in zijn buurt om het gat naar het door Bora geleide peloton dicht te rijden.

Roglic was de slotetappe met een redelijk veilige marge begonnen, nadat hij zaterdag zijn derde ritzege had geboekt. Een kleine minuut bedroeg zijn voorsprong op Schachmann, de Rus Aleksander Vlasov volgde al op 1.12. Maar op het moment dat Roglic, met verwondingen aan beide heupen en op een reservefiets, op achtervolgen was aangewezen waren het uiteraard de ploegen Bora en Astana (Vlasov) die het tempo opvoerden.

Vlasov had met Ion Izagirre nog een ploeggenoot met zicht op de eindzege, waardoor Schachmann eenmaal verlost van Roglic nog de handen vol had aan het Astana-duo. Maar de eerste groep viel niet meer uit elkaar en Schachmann kwam veilig als tiende over de finish. Vlasov en Izagirre completeerden het podium. Roglic verloor meer dan 3 minuten en vond zichzelf terug op plaats 15 in het eindklassement.

De Sloveen feliciteerde na afloop Schachmann, die niet goed raad wist met zijn emoties. „Ik weet niet of ik blij kan zijn, het is geen leuke manier om een koers te winnen”, zei de 27-jarige Duitser, die de eerste renner was die Parijs-Nice twee keer op rij won sinds de Kazak Aleksander Vinokoerov in de jaren 2002 en 2003.

Roglic

„Dit was niet de rit waarop we gehoopt hadden”, vertelde pechvogel Roglic.„Ik heb wat fouten gemaakt vandaag. Bij de eerste val was mijn linkerschouder uit de kom. Daarna viel ik nog een keer. Ik heb alles gegeven, maar ik kon niet meer in de eerste groep komen. Zonde, maar op naar de volgende. Ook dit hoort bij de sport. We komen zeker terug in de volgende races. We zijn natuurlijk teleurgesteld, maar de wereld gaat niet stoppen met draaien. We moeten nu vooruitkijken. Het had veel erger kunnen zijn. Gelukkig zal ik over een paar dagen wel in orde zijn, eerst moet ik wat rusten en me klaarmaken voor de volgende wedstrijden.