Dramatische dag voor Jumbo-kopman Primoz Roglic in Parijs-Nice

Roglic viel al vroeg in de etappe, maar dat leek nog niet zo erg betreffende tijdverlies. Maar 26 kilometer voor de meet kwam hij in verkeerde waaier terecht en zou hij voor een tweede maal op de grond zijn gekwakt.

Met dank aan zijn ploeggenoten van Bora-hansgrohe, boekte Schachmann voldoende tijdwinst om op de slotdag de gele leiderstrui te veroveren. Schachmann was vorig jaar ook al winnaar van Parijs-Nice.

De ritzege was voor de Deen Magnus Cort Nielsen. Hij bleef de Fransman Christophe Laporte net voor. Dylan van Baarle finishte als zesde.

De slotetappe eindigde vanwege de coronamaatregelen voor de verandering niet in Nice maar in het nabijgelegen Levens. De ingekorte rit ging over ruim 92 kilometer met tal van beklimmingen. Roglic raakte door een val achterop en had ook geen ploeggenoten meer in zijn buurt om het gat naar het door Bora geleide peloton dicht te rijden.