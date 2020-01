AZ verkleint achterstand op Ajax na moeizame zege op Heerenveen

Dani de Wit opende in de 35e minuut de score, nadat Heerenveen-verdediger - en huurling van Ajax - Sven Botman de bal met een omhaal in zijn eigen zestienmeter probeerde weg te werken. Dat mislukte, vervolgens was De Wit meedogenloos: 0-1.

Chidera Ejuke maakte met een fraaie aanval van de Friezen gelijk in de 69e minuut, maar de gelijke stand duurde niet lang. Myron Boadu profiteerde drie minuten later van een scrimmage na een AZ-corner: 1-2.

Ejuke kreeg nog een geweldige kans op de 2-2, maar de bal verdween aan de verkeerde kant van de paal.

Door de zege staat AZ nu drie punten achter op Ajax. De Amsterdammers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld en spelen zondagmiddag om 14.30 uur uit bij FC Groningen.