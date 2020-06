Peter Bosz met Leverkusen langs stuntploeg naar finale Duitse beker

Moussa Diaby opende in de 11e minuut al snel de score voor de ploeg van Bosz. Kerem Demirbay gaf een prachtige passje achter de verdediging, waar de vleugelaanvaller ineens de bal uit de lucht nam: : 0-1.

In de 19e minuut werd de score verdubbeld. Lucas Alario ramde de 0-2 na een misverstand in de Saarbrucken-verdediging in het doel. De stuntploeg kon geen enkele vuist maken in de eerste helft, door het snelle druk- en vastzetten van Leverkusen.

Ook na rust eenzelfde spelbeeld In de 58e minuut maakte Karim Bellarabi 3-0 op aangeven van weer uitblinker Demirbay: 0-3. Bosz wisselde wat door en kon zo wat spelers rust gunnen in het drukke speelschema. In de 90e minuut kreeg Saarbrücken dé kans op een eretreffer, maar de inzet ging voorlangs.

Als eerste vierdeklasser ooit in Duitsland had 1. FC Saarbrücken de halve finales van het toernooi om de DFB-Pokal bereikt. De club die koploper was in de door het coronavirus gestopte Regionalliga Zuid-West en daarom promoveert naar de 3. Bundesliga, schakelde in het bekertoernooi met 1. FC Köln en Fortuna Düsseldorf al twee ploegen uit de Bundesliga uit. Leverkusen had de halve finale bereikt door onder meer een zege op Union Berlin.

In de finale op 4 juli wacht de winnaar van de andere halve finale: Bayern München-Eintracht Frankfurt. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld,