Veel lof in Britse media voor Erik ten Hag: ’Hij heeft United meer ruggengraat gegeven’

Door onze Telesportredactie

Erik ten Hag.

MANCHESTER - Erik ten Hag heeft donderdagavond in zijn eerste seizoen als trainer van Manchester United Champions League-voetbal veiliggesteld voor de Mancunians. En dus zijn de Britse media positief over de Nederlandse oefenmeester, die ook nog de League Cup won en tevens in de finale van de FA Cup staat. ,,Hij heeft United nieuw leven ingeblazen.”