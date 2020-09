Hugo Hofstetter ’enorm teleurgesteld’ in Peter Sagan

De elfde etappe van de Tour eindigde in een massasprint en Sagan hoopte zijn eerste ritzege binnen te halen. Dat liep echter iets anders dan gepland. Tijdens de sprint gaf Sagan een ferme duw en een kopstoot aan Jumbo-Visma-renner Wout van Aert. De Tour-jury besloot de sprinter van Bora-hansgrohe hiervoor te bestraffen. De winst ging uiteindelijk naar Caleb Ewan.

Hofstetter kon het incident van dicht bij aanschouwen. De Fransman deed mee in de sprint en eindigde uiteindelijk als achtste. Hofstetter gaf Sagan na afloop via Twitter een veeg uit de pan. „Hoi Peter Sagan”, begint hij zijn bericht. „Ik zit nooit op Twitter, maar met alle respect, als ik niet remde op dat moment, zou ik - en misschien ook anderen - nu in het ziekenhuis liggen. Ik ben enorm teleurgesteld.”