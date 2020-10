Sebastian Vettel over Ferrari: ’Zijn gevechten die ik niet had moeten aangaan’

In zijn eerste twee seizoenen bij Ferrari zagen we een enthousiaste, bijna herboren Vettel. Maar gaandeweg maakte dat enthousiasme plaats voor cynisme. De komst van een jonge wolf in de persoon van Charles Leclerc was misschien wel de spreekwoordelijke druppel en begin dit jaar maakten Ferrari en Vettel bekend dat hun wegen zouden scheiden aan het einde van het jaar.

De viervoudige wereldkampioen gaat zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg en laat weten dat ook hij fouten gemaakt heeft, zowel op als naast de baan. „Ik denk niet dat ik zal vertrekken en dat ik ergens spijt zal van hebben”, vertelt Vettel in de podcast van de F1, Beyond The Grid.

Gevechten

„Het is waar dat ikzelf gefaald heb, want ik had mezelf als doel gesteld om de wereldtitel te veroveren met Ferrari. Daar ben ik niet in geslaagd”, erkent de Duitser. „Er zijn dingen die ik beter had moeten doen, dingen die ik eerder had moeten zien. Er zijn gevechten die ik niet had moeten aangaan. Anderzijds denk ik dan weer dat alles wat ik gedaan heb me gebracht heeft waar ik nu ben, en dan heb ik het in het algemeen en niet over dingen die op de baan gebeurd zijn.”

Hij vervolgt zijn relaas: „De controle over mijn wagen verliezen in wisselvallige omstandigheden in Hockenheim halen de mensen dikwijls aan als een dieptepunt, maar ik heb het niet over zulke dingen. Ik heb het meer over dingen die naast de baan gebeuren. Maar ik ben dan eerlijk en zelfkritisch, ik heb gefaald. Waren er redenen voor? Ja, maar ik weiger die te gebruiken als een excuus. Wat er ook gebeurd is, heeft me een stap voorwaarts gebracht, denk ik dan.”

Niet waard

Wat die gevechten achter de schermen juist waren wil Vettel niet kwijt, maar hij benadrukt nog eens dat hij er volwassener uitgekomen is. „Misschien waren ze het achteraf bekeken niet waard”, gaat Vettel verder. „Maar anderzijds ligt het waarschijnlijk ook in mijn natuur en was het normaal dat ik het deed. Maar ik vind wel dat ik in die gevechten en discussies wel een punt had. Uiteindelijk is dat de manier waarop je volwassen wordt en leert. Het belangrijkste is dat ik nergens spijt van heb, ik ben blij dat ik verder kan.”

