Supertalent Angel Daleman pakt zilver op EK skeeleren

„Toen de race net klaar was, vond ik het wel wat jammer dat ik net naast goud had gegrepen. Ik had een plan, maar de race verliep anders dan ik in gedachten had. Ik merkte dat ik veel snelheid had, maar ik kon daar niet zoveel mee”, aldus Daleman. „Ik wil altijd winnen, maar eerlijk gezegd ben ik ook wel een beetje verrast, want van tevoren had ik niet echt verwacht dat ik zo kort zou eindigen.”

De alleskunner uit Leiderdorp liet eerder ook al als langebaan schaatser en shorttracker zien dat ze bezig is de wereldtop te bestormen. Tijdens haar debuut op de WK-langebaan junioren behaalde ze liefst zes keer goud, een keer zilver en een bronzen plak. Een jaar eerder reed ze op de WK shorttrack naar zilver.