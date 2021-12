Jos Verstappen met stomheid geslagen: ’Het is waanzinnig’

Verstappen senior, die het allemaal nog niet leek te kunnen bevatten, prees de leiding Red Bul Racing de hemel in. „Het team is altijd tactisch sterk geweest. Heel lang konden we zelfs alleen op die manier winnen.”

De knappe knoppen van Red Bull blonken zondag uit door Verstappen in de slotfase tijdens een safety car-moment naar binnen te halen voor nieuwe, snelle banden. Daardoor kon de Nederlander in de allerlaatste ronde van het seizoen een alles beslissende inhaalactie op Lewis Hamilton te plaatsen.

„Gelukkig hervatte de wedstrijdleiding de race zo snel mogelijk, al duurde het best lang. Max had toen nog één ronde en hij deed het gewoon. Het is waanzinnig. Ik ben heel blij.”