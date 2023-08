Bijzondere WK-clash voor Leeuwinnen op WK: ’Met dit hele team wel eens samengespeeld’

Jonker en consorten moeten in kwartfinale tegen Spanje afrekenen met ’goede bekende’ Aitana Bonmati

SYDNEY - Na de zwaarbevochten zege op Zuid-Afrika (2-0) in Sydney wacht vrijdag in de kwartfinale van het ’WK Vliegen’ aan de overkant van de Tasmanzee in Wellington een tegenstander van geheel ander formaat: Spanje. De Oranje Leeuwinnen maken zich op voor een voor sommigen bijzonder gevecht.