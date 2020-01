Rampspoed Australian Open na rook nog niet voorbij

Met man en macht wordt er gewerkt om de banen droog te krijgen. Ⓒ EPA

MELBOURNE - Tegenslag na tegenslag treft het Australian Open. Dit keer geen rookwolken van de bosbranden die zich samenpakken boven Melbourne, maar een asgrauwe lucht waaruit bakken met water vallen. Hoewel er op Melbourne Park de luxe is van drie stadions met een dak loopt het programma van de eerste tennismajor flink in de soep. In dit stadium zijn de vertragingen nog niet desastreus, maar het lijkt wel of het Australian Open dit jaar weinig tot niets bespaard blijft.