Liverpool-captain Henderson: ’Zegt veel dat Courtois Man of the Match is’ Virgil van Dijk wil even alleen op de wereld zijn

Door Yorick Hokke Kopieer naar clipboard

Virgil van Dijk druipt af. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Direct na het laatste fluitsignaal van de Champions League-finale. Terwijl aan de ene kant van het Stade de France duizenden fans in een wit shirt het Hala Madrid y Nada Más brullen, zondert aan de andere kant één man zich voor even af van de wereld. Met zijn gezicht verborgen in zijn Liverpool-shirt wil Virgil van Dijk even helemaal niemand meer om zich heen hebben.