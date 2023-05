LeBron James hint op afscheid: ’Ik heb veel om over na te denken’

Twintig jaar geleden kwam LeBron James als rookie de NBA binnen. In die twintig jaar ontpopte de Amerikaan zich tot één van de beste spelers die het basketbal ooit gezien heeft. James won daarin vier titels en werd vier keer MVP in de finale. Daarbovenop stootte hij dit seizoen Kareem Abdul-Jabbar van de troon als topscorer aller tijden.

Maar aan alle mooie sprookjes komt een einde, ook aan dat van James. Na de uitschakeling in de Western Conference-finale tegen de Denver Nuggets overheerste de teleurstelling bij de Amerikaan. ’King James’ liet zich op de persconferentie achteraf verleiden tot een wel zeer opmerkelijke boodschap. „Van een finaleplek krijg ik geen kick meer, dat heb ik zo vaak meegemaakt. Ik speel nu alleen nog voor titels. Zonder een finale te spelen vind ik er niks aan. We zien wel wat er gebeurt. Ik weet niet of ik verder ga in deze sport. Ik heb veel om over na te denken”, aldus James over zijn toekomst.

Het is nog afwachten of James daadwerkelijk stopt met basketbal. James, die nog een contract heeft van twee seizoenen bij de Lakers (waarvan één een optie is), liet eerder al optekenen graag met zijn oudste zoon Bronny te willen spelen. Al zal hij dan nog wel even moeten doorgaan. Bronny, die ook bulkt van het talent, kan pas in 2024 deel uitmaken van de NBA Draft Class.

Bekijk wat beelden van de persconferentie