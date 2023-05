’Real Madrid wil slag slaan bij Kylian Mbappé en aast op ’wereldrecorddeal’’

Het is zeker niet de eerste keer dat Mbappé gelinkt wordt aan De Koninklijke. In 2021 dachten de Spanjaarden met een megabod van om en bij de 150 miljoen euro hun nieuwe vedette binnen te hengelen, maar PSG ging er niet op in. Ondanks dat Mbappé vorig jaar zijn contract in Parijs voor de komende drie jaren verlengde, heeft de ploeg van trainer Carlo Ancelotti de 24-jarige aanvaller nog niet van het verlanglijstje geveegd.

In het Engelse The Telegraph schrijft men nu wel dat er deze zomer „een wereldrecorddeal” zit aan te komen. Nu er door de affaire rond Lionel Messi en de ontevreden fans veel onrust heerst in de Franse hoofdstad, zou Real zijn kans schoon zien „om te profiteren van die ongerustheid.” Volgens de krant mogen we dan ook een nieuw bod verwachten in de zomer.

Bellingham in ’wereldrecorddeal’

In die „wereldrecorddeal” beoogt Real om ook Jude Bellingham in te lijven. De interesse in de veelzijdige middenvelder van Borussia Dortmund is al enkele weken erg concreet. Volgens het Spaanse Marca en het Duitse Bild zijn beide partijen zelfs bijna rond over een overeenkomst.

De transfersom zou schommelen tussen de 120 en 150 miljoen, afhankelijk van hoe ver Real wil gaan. Bellingham zou op die manier Liverpool, Man City of Bayern München links laten liggen.

