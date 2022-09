Spanjaard Velazquez volgt Ultee op bij Fortuna Sittard

De 40-jarige Spanjaard is de opvolger van Sjors Ultee, die al na drie speelronden in de Eredivisie werd ontslagen. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat aan het einde van dit seizoen afloopt.

Velazquez neemt assistent-trainer Jaime Mut, performance coach Javier Chocarro en data-analist Miguel Pérez mee naar Sittard. „Ik heb in de afgelopen periode de selectie aandachtig geanalyseerd”, zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

’Enorme potentie’

„Er staat een groep met enorm veel potentie, de stand op de ranglijst geeft mijns inziens een vertekend beeld. Natuurlijk brengt de positie druk met zich mee, maar daarvoor moet je niet weglopen. We moeten met z’n allen aan het gezamenlijke doel werken om deze club hogerop te brengen.”

Fortuna Sittard is na vijf speelronden nog puntloos. Velázquez bekijkt zaterdag het uitduel van Fortuna met NEC vanaf de tribune. Hij leidt maandag de training.

Veel gesprekken

Fortuna nam de tijd voor een opvolger van Ultee. De club sprak met Dick Schreuder, die hoofdtrainer van PEC Zwolle is. Ook de naam van Phillip Cocu viel bij de club uit Limburg. „We hebben met verschillende trainers gesproken de afgelopen periode”, bekende technisch manager Sjoerd Ars.

Goeie indruk

„Julio maakte in zijn presentatie indruk door de manier waarop hij ons team had geanalyseerd, met daarin de pijnpunten, maar zeer zeker ook de mogelijkheden. We zijn overtuigd dat hij op dit moment de juiste man is om energie, tactische discipline en intensiteit in ons team te gaan brengen. Als we met zijn allen dat kunnen bewerkstelligen gaan we de onderste regionen hopelijk snel verlaten.”

Velázquez werkte de afgelopen jaren vooral in Spanje en Portugal.

