Monfils komt met titel op zak naar ABN Amro-toernooi

Monfils schreef het ATP-toernooi van Montpellier op zijn naam door Vasek Pospisil uit Canada in de finale te verslaan: 7-5 6-3.

De 33-jarige Fransman veroverde voor eigen publiek zijn negende ATP-titel, op het toernooi dat hij in 2014 ook al had gewonnen. De Fransman is komende week als titelverdediger in Rotterdam als derde geplaatst en treft de Portugees Joao Sousa in de eerste ronde.

Vesely

In de Indiase stad Pune pakte Jiri Vesely zijn tweede ATP-titel. De 26-jarige Tsjech klopte Egor Gerasimov uit Wit-Rusland in drie sets: 7-6 (2) 5-7 6-3. Vesely zegevierde in 2015 voor het eerst op de ATP Tour, in Auckland.