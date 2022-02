Ontslagen Irak-bondscoach Zeljko Petrovic: ’Zolang niemand mij iets zegt, werk ik gewoon door’

Petrovic is niet van plan om zelf enige actie te ondernemen en blijft met zijn assistent Adrie Bogers voorlopig in het hotel in Bagdad zitten. Pas op 24 maart staat de volgende klus op het programma. Irak speelt dan tegen de Verenigde Arabische Emiraten, waar Bert van Marwijk bondscoach is. Bij een gelijkspel is uitschakeling voor de WK-eindronde in Qatar een feit.

Tijdens een etentje met de staf van de nationale ploeg besprak Petrovic wie het komende weekeinde welke spelers met het oog op die interland gaat bekijken. Ook zal hij zelf enkele wedstrijden gaan bezoeken. Petrovic liet tijdens de interlands dat hij op de bank zat een aantal jeugdspelers debuteren. Voor een paar is interesse van clubs uit Iran en Qatar. „Zolang niemand mij iets zegt, werk ik gewoon door”, aldus Petrovic.

In 2016 zei Zico bij zijn vertrek als bondscoach van Irak dat het land met zulke trainers en bestuurders nooit meer de eindronde van het WK zal halen. Dat wilde Petrovic wel beamen.