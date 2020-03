Hamburger SV ontdoet zich tijdens coronacrisis van voorzitter

„Ik had HSV graag door deze crisis heen willen leiden, maar ik moet accepteren dat de raad van commissarissen heeft besloten een andere weg in te slaan”, zei Hoffmann. „Ik weet zeker dat we onze club weer zullen zien in de Bundesliga. HSV heeft vele overwinningen gekend, maar ook tegenslagen in het 133-jarig bestaan van de club. Ik ben er trots op dat ik HSV in totaal tien jaar heb mogen leiden.”

HSV, waar de Nederlander Rick van Drongelen speelt, degradeerde in 2018 voor het eerst uit de Bundesliga. De club staat tijdens het lopende seizoen, dat al enige tijd stilligt door het coronavirus, derde met zeven punten achterstand op koploper Arminia Bielefeld.