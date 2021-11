Mercedes-teambaas Toto Wolff: ’Onze motor verliest meer power’

Hamilton kijkt al aan tegen een achterstand van negentien punten op Verstappen, maar Mercedes achtte het noodzakelijk om de straf te incasseren. „We zien de laatste jaren dat de motor power verliest, als-ie meer dan duizend kilometer heeft gelopen”, vertelt Wolff tegenover Sky Sports. „Dit jaar verliezen we gemiddeld echter een stuk meer dan de laatste jaren en het wordt per weekeinde meer. We weten nog niet precies waardoor het komt, maar zonder motorwissel waren we niet zeker of we nog competitief zouden zijn tijdens de laatste twee races in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi.”

Wolff bevestigt dat Hamilton nog twee motoren heeft om te gebruiken; de krachtbron die hij vorige maand kreeg in Turkije en zijn nieuwe variant. Met een straf in een sprintrace-weekeinde als in Brazilië heeft Hamilton nog wel een goede kans om punten te scoren op de zaterdag, omdat de sanctie pas geldt voor de race op zondag.

„Als we kijken naar onze simulaties, is dit het juiste moment om het te doen”, aldus Wolff, die hoopt dat het ook direct de laatste motorwissel voor Hamilton is dit seizoen.