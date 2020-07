Operatie Tour-zege bij Jumbo-Visma begint in Tignes

Steven Kruijswijk Ⓒ Bram Berkien.

AMSTERDAM - Terug in Tignes is het gevoel beter dan de laatste keer dat Steven Kruijswijk daar vertoefde. De negentiende etappe van de Tour de France 2019 zou in het Franse skioord eindigen, maar werd door hevige hagelbuien en modderstromen lamgelegd. De Brabander zag daardoor zijn kansen op het podium drastisch verkleinen, maar in Parijs liet hij zich toch als de nummer drie huldigen. In Tignes moet nu voor Jumbo-Visma de basis worden gelegd voor dat ene grote doel: de Tour-zege.