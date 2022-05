Van Wonderen voelt klik bij Heerenveen: ’Ik zag al een spandoek hangen met ’Welkom Kees’’

„Ik heb vroegtijdig aangegeven dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging bij een club waar ik aan een elftal kan bouwen en waarbij ik net even wat meer mogelijkheden heb dan bij Go Ahead Eagles”, aldus Van Wonderen, die erin slaagde Go Ahead in de Eredivisie te houden.

„Voor mij was het ook belangrijk dat het een club was die organisatorisch op orde is en duidelijk weet waar die naartoe wil. De match bij Heerenveen was meteen duidelijk. Toen ik hier laatst speelde met Go Ahead zag ik al een spandoek hangen met ’Welkom Kees’, dus ik kreeg gelijk een vertrouwd gevoel.”

Van Wonderen is al voorzichtig aan het werk gegaan in het Abe Lenstra Stadion, terwijl zijn spelers nog vrijaf hebben. „Ik ben al een beetje begonnen en heb de meeste spelers al gesproken, om te kijken hoe ze naar zichzelf en naar de club kijken. Maar ze moeten nu even afstand nemen van het voetbal, dat ga ik ook nog even doen”, aldus de trainer. „Ik hoop een strijdbaar en attractief elftal op het veld te zetten dat realistisch is. Heerenveen kennen we als club met vaak 4-3-3 en een avontuurlijke speelstijl, maar je moet kunnen variëren in het huidige voetbal.”

Heerenveen begint de voorbereiding rond 24 juni. De internationals sluiten later aan.