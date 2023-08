Xavi: ’Extreem goede Frenkie de Jong op het beste niveau sinds hij in Barcelona is’

„Het niveau van Frenkie is geweldig, maar dan vertel ik niets nieuws. Hij speelt al langer extreem goed”, stelt de Spaanse coach na de wedstrijd.

„Als je hem nu ziet spelen, is hij een van de beste middenvelders ter wereld”, vervolgt Xavi. „Hij is een echte persoonlijkheid geworden en breekt door de linies van tegenstanders heen. Hij tikt zijn beste niveau aan sinds hij in Barcelona is gearriveerd.”

Bekijk ook: Scorende Frenkie de Jong met FC Barcelona in spektakelstuk langs Villarreal

Xavi zag verder een „krankzinnige” wedstrijd, waarin zijn ploeg snel met 0-2 voorkwam, maar uiteindelijk een 3-2 achterstand moest repareren. „Dat was onze eigen schuld. We hadden de controle, maar gaven die weg. We hebben in die fase veel kansen om te scoren onbenut gelaten.”