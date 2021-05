Buitenlands voetbal: spanning om Champions League en degradatie in Duitsland en Italië

In Duitsland, waar nog twee speelrondes af te werken zijn, zijn VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen met z’n drieën in de strijd om twee Champions League-tickets. Wolfsburg staat op 60 punten, Borussia heeft er 58 en Leverkusen 57. Die laatste ploeg komt als enige deze zaterdag in actie (thuis tegen Union Berlin) en kan de druk opvoeren. Wolfsburg gaat zondag naar RB Leipzig, Dortmund reist af naar FSV Mainz.

Schalke 04 is al gedegradeerd, maar voor de andere rechtstreekse degradatieplaats komen nog vijf ploegen in aanmerking. 1.FC Köln staat er met 29 punten het beroerdste voor, boven die club zijn ook Arminia Bielefeld (31), Werder Bremen (31), FC Augsburg (33), en Hertha BSC (34) nog niet veilig. De zestiende plaats betekent in Duitsland het spelen van play-offs tegen een club uit de Tweede Bundesliga.

In Engeland probeert West Ham United zaterdagavond een laatste gooi te doen naar Champions League-voetbal. The Hammers staan zesde, met zes punten minder dan nummer 4 Chelsea. De eerste vier kwalificeren zich in Engeland voor de Champions League. Liverpool staat daar nog tussenin, de club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hebben vier punten minder dan Chelsea, maar spelen pas zondag tegen West Bromwich Albion.

Chelsea zelf speelt vanaf 18.15 uur de FA Cup-finale tegen Leicester City, dat twee punten boven Chelsea op plaats 3 in de Premier League staat.

In Italië strijden er nog vijf ploegen om de laatste drie tickets voor de Champions League. Inter is al kampioen, daarachter staan Atalanta (75 punten), AC Milan (75), Napoli (73) en Juventus (72). Lazio heeft 67 punten en is in theorie ook nog kansrijk, omdat de Romeinen nog drie wedstrijden moeten spelen, tegen twee van de concurrenten. Atalanta treft om 15.00 uur Genoa, Juventus neemt het vanaf 18.00 uur op tegen Inter en om 20.45 uur is de Romeinse derby tussen AS Roma en Lazio.

Jeroen Zoet speelt met Spezia een uiterst belangrijk duel in de strijd tegen degradatie. Parma en Crotone zijn al gedegradeerd, op de derde degradatieplaats staat Benevento met 31 punten. Spezia en Torino hebben er 35, Cagliari 36. Bij winst verzekert Spezia zich van nog een jaar Serie A.

